وظائف خالية بشركة وطنية كبرى

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة وطنية كبرى عن إتاحتها للتوظيف، وذلك بتخصصات متنوعة، في كل من: ” المدينة المنورة وجدة والباحة وجازان ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– محرر صفحي ومدقق لغوي.

– أخصائي تواصل اجتماعي.

– مصمم جرافيك.

– مترجم.

كما أوضحت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

مع توافر عدد من المميزات تتمثل في:

– بيئة عمل محفزة.

– توفر الشركة تأمين طبي.

– يستفيد الموظف من راتب شهري بدأ من 8000 ريال.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السير الذاتية على اليميلات الآتية:

جدة : [email protected]

المدينة المنورة : [email protected]

جازان : [email protected]

الباحة : [email protected]