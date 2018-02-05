وظائف خالية بشركة وطنية كبرى
أعلنت شركة وطنية كبرى عن إتاحتها للتوظيف، وذلك بتخصصات متنوعة، في كل من: ” المدينة المنورة وجدة والباحة وجازان ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– محرر صفحي ومدقق لغوي.
– أخصائي تواصل اجتماعي.
– مصمم جرافيك.
– مترجم.
كما أوضحت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
مع توافر عدد من المميزات تتمثل في:
– بيئة عمل محفزة.
– توفر الشركة تأمين طبي.
– يستفيد الموظف من راتب شهري بدأ من 8000 ريال.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السير الذاتية على اليميلات الآتية:
جدة : [email protected]
المدينة المنورة : [email protected]
جازان : [email protected]
الباحة : [email protected]
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