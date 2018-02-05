منع دخول 36 ألف أجنبي لكوريا الجنوبية

سول(صدى):

منعت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عدد 36 ألف أجنبي من دخول البلاد، وذلك على أثر اقتراب عقد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وذلك بسبب مخاوف أمنية شديدة.

حيث كشف أحد النواب بكوريا الجنوبية، عن قيام وكالة المخابرات بإبلاغ نواباً بتعاونها مع أجهزة مخابرات أجنبية، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من هويات الأجانب، وذلك في إطار خطتها لمكافحة الإرهاب خلال الأولمبياد.

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية، كانت قد أعلنت عن زيارة مسؤولاً كورياً شمالياً رفيع المستوى للبلاد، وذلك لمدة ثلاثة أيام، وذلك على خلفية الألعاب الأولمبية الشتوية التي من المقرر إقامتها في ” بيونغ تشانغ ” .