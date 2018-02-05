زيت زهرة البرتقال منظف عميق للبشرة و معطر للجسم

متابعات(صدى):

يُعد زيت البرتقال من الزيوت الطبيعية التي تساعدك في جمال بشرتك، حيث يعمل علي تجديد الخلايا واستعادة نضارة الجلد والحفاظ على رائحة الجسم.

حيث يحتوى زيت البرتقال على الكثير من المواد المفيدة للقضاء على البكتيريا التي تصيب البشرة ومنها المسببة لحب الشباب مما يجعله اختيار جيد لأصحاب البشرة الدهنية، حيث يعمل على تنظيف المسام من المواد والسموم الضارة التي تتراكم نتيجة الملوثات، يمكنك وضع نقاط منه على قطعة من القطن النظيفة وتنظيف البشرة به للحد من تراكم الدهون عليها.

كما يستخدم زيت زهرة البرتقال في ترطيب بشرتك ومنحها النعومة اللازمة، ويفيد في عمل توازن للبشرة، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، وللحصول علي خصائصه الطبيعية المفيدة لابد من شرائه نقى، حيث ضعي عددا من النقاط على إصبعك ودلكي بها الوجه برفق مما يمنحك نعومة لبشرتك.

بالإضافة إلى أنه من أكثر الزيوت الطبيعية التي يتم الاعتماد عليها في تركيب العطور، وذبك بسبب رائحته الجيدة والتي تتسم بالثبات، لذلك يمكن إضافته لبعض الماء، أو في صابون الاستحمام لمنحك عطر طبيعي جذاب.