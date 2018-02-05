تراجع جماعي لمعظم الأسواق العالمية

عادل الحربي (صدى):

شهد سوق الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، تراجع جماعي، ممددة أكبر موجة بيع منذ عام 2016، في ظل استقرار السندات وانخفاض النفط.

و تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر ” ستوكس يوروب 600 ” لليوم السادس على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر، بنسبة 1.49% إلى 382 نفطة.

كما تراجع ” نيكي ” الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع بنسبى 2.5%، مسجلًا أكبر تراجع في 15 شهرًا، وانخفض مؤشر ” إم إس سي آي ” للأسواق الناشئة بنسبة 1.3%، مسجلًا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

كما انخفض عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات 3 نقاط إلى 0.74%، وهو أكبر انخفاض قيما يقرب ستة أسابيع.