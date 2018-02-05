شركة صناعية كبرى تعلن عن وظائف شاغرة بمميزات متعددة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صناعية كبرى، عن حاجتها لعدد من الموظفين، لشغل وظيفة حراس أمن، بحي الحائر .

وجاءت الشروط كالتالي:

سعودي الجنسية

شهادة المتوسطة كحد أدنى

ألا يزيد العمر عن 40 سنة

لائق صحياً

كفيل حكومي

عدم وجود سوابق جنائية

يفضل من لديه خبرة سابقة

الدوام على فترات

وأشارت الشركة إلى أن الوظيفة تتضمن عدد من المميزات وهي:رواتب مجزية، تأمين طبي،مكافأة نهاية السنة، مكافأة شهر رمضان،زيادة سنوية، دورات تدريبية، خصم خاص على منتجات الشركة،استقرارية عالية بالعمل،صندوق تكافل للموظف.

وقالت إنه على الراغبين في التقدم إرسال سيرتهم الذاتية مع ذكر اسم الحي على الأيميل: [email protected]