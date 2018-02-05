اندلاع احتجاجات في روما رافضة لزيارة أردوغان

روما(صدى):

شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، تظاهرات، نظمها المواطنون؛ احتجاجًا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المققرة إلى إيطاليا.

وتعاملت الشرطة الإيطالية مع المتظاهرين، مما أسفر عن وقوع اشتباكات سقط على إثرها عدد من الإصابات بين صفوف المتظاهرين.

وجاءت الشعارات التي حملها المتظاهرون ضد “أردوغان” تندد بديكتاتوريته، والعملية العسكرية ضد عفرين، بالإضافة للانتهاكات في حق أكراد سوريا.

ومن المقرر أن يشارك ما يقارب 3500 رجل أمن، في حماية الرئيس التركي خلال زيارته.