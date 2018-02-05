التحالف: عودة الهدوء والأمن إلى مدينة عدن

فهمي محمد(صدى):

أشار العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية مازالت تواصل مخالفة القوانين الدولية بإطلاقها الصواريخ البالستية.

ولفت في مؤتمر صحفي إلى أنه حتى الأن أطلقت المليشيا الإرهابية 95 صاروخًا بالستيًا، إلا أن قوات دفاع المملكة تتصدى لهم وتدمرهم.

وأكد “المالكي” على تحقيق انتصارات متتالية للجيش في الجوف من خلال السيطرة على مواقع مختلفة.

وأوضح أن الجماعة الحوثية همشت المكونات الإجتماعية ومنها القبلية، مضيفًا أن التحالف يقاتل جماعات ارهابية ولا بد من النفس الطويل لتحقيق الأهداف.

وأضاف: ” الجماعة الحوثية هددت العديد من القبائل اليمنية”، قائلًا: ” عوّل على موقف القبائل المناهض للجماعة الحوثية “.

وفيما يتعلق بإيران، قال إنه هناك تفهم دولي لمواجهة التهديد الإيراني للملاحة البحرية الدولية.