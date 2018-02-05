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” صندوق الاستثمار ” يشتري 10% من ” أكوا باور “

” صندوق الاستثمار ” يشتري 10% من ” أكوا باور “
حمود العنزي(صدى):

أقبل صندوق الاستثمار، على شراء حوالي 10 % من أسهم شركة ” أكوا باور انترناشيونال ” ، وذلك قبل عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام والتي من المقرر أن تنفذها الشركة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية.

فيما كشفت مصادر عن أن صندوق الاستثمار السيادي (PIF)، على وشك توقيع اتفاقية مع شركة ” أكواب باور ” ، في غضون الفترة المقبلة.
ورفض المتحدث باسم صندوق الاستثمار التعليق، في حين قالت شركة ” أكوا باور ” – ومقرها في الرياض – أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق.


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