نصائح للسيطرة على عصبيتك الزائدة

متابعات(صدى):

يعاني العديد من الأشخاص، من مشكلة العصبية الزائدة، التي يلجأ إليها، لتفريغ غضبه، عند مواجهة مشاكله في الحياة، دون الأخذ في الاعتبار أن هذه العصبية لن تساعده في حل مشاكله، بل قد تؤدي بجلطة أو ذبحة في القلب، وغيرها من الأمراض الخطرة، لذا يُقدم ” صدى ” أبز النصائح للسيطرة على العصبية الزائدة.

يمكن البدء بالسيطرة على العصبية الزائدة، من خلال ممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة، بالإضافة لضرورة ممارسة الاسترخاء والتأمل، والاستمرار عليها حتى تساعد على تحقيق الثبات الانفعال، وتناول الأعشاب الطبيعية المهدئة، فهى عامل مساعد يسهم في تهدئة الأعصاب.

كما يجب ضرورة تغيير وضعية الجسم عند الانفعال، فإذا كنت واقفا فاجلس أو العكس، ويُنصح بتغيير المكان أيضًا، حيث يساعد ذلك على حرق هرمونات الأدرينالين، وبالتالي تشعر بهدوء أكبر.