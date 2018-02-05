أقوى عاصفة ثلجية تضرب موسكو.. وتوقف الرحلات والمدارس

موسكو(صدى):

تجتاح روسيا منذ إجازة نهاية الأسبوع، أقوى عاصفة ثلجية شهدتها العاصمة الروسية موسكو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية.

وأسفرت هذه العاصفة الثلجية المميتة عن سقوط قتيلًا وتخفيف الحركة في موسكو بالإضافة إلى إضاعة الفوضى، حيث بلغ ارتفاع الثلج 43 سنتميترًا اليوم الاثنين مع انخفاض في درجة الحرارة مسجلة 13 درجة تحت الصفر.

كما اضطرت السلطات الروسية إلى إلغاء نحو مئة رحلة في مطارات موسكو وإلغاء المدارس، موصيه الناس بعدم قيادة السيارات، متوقعة هطول طبقة إضافية من الثلوج سماكتها 20 سنتمترًا على مدار اليوم.