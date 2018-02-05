فضيحة النائب العام لـ ” طهران ” على يد برلماني في إيران

طهران(صدى):

قام ” علي رضا رحيمي ” ، النائب البرلماني في إيران، اليوم الأثنين، بفضح ” عباس جعفري ” ، النائب العام لطهران، بعد إدعائه بوجود أربعة معتقلين فقط في السجون الإيرانية.

حيث كذب ” جعفري ” هذا الإدعاء، بقوله بأن هناك 500 معتقل ما زالوا قيد الاحتجاز في السجون الإيرانية، في حين أكد عدد من النشطاء وجمعيات حقوق الإنسان في إيران، إن عدد المعتقلين يزيد عما زعمه ” رحيمي ” بشكل كبير.

فيما تواصل ” إيران ” أكاذيبها بشأن ملف حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية التي شهدتها البلاد، وذلك مع بداية الاحتجاجات التي طالت عددًا من المدن الرئيسية أواخر ديسمبر الماضي.