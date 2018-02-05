الاحتلال الإسرائيلي يدمر خط مياه بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية

القدس المحتلة(صدى):

قال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن جرافة إسرائيلية ترافقها قوة من جيش الاحتلال دمرت خط المياه الواصل لمنطقة عين الساكوت في الأغوار.

وأضاف ” بشارات ” أن خط المياه كان يروي 80 دونما مزروعة بالبطيخ، كما كان سيستخدم لري نحو 400 دونم أخرى في عين الساكوت.

وأشار ” بشارات ” إلى أنه ” منذ احتلال هذه الأراضي عام 1968، تم طرد أصحابها منها، وفي عام 2014 أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإخراج المستوطنين منها وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين الأصليين. ”

وجدير بالذكر، أنه يعاني الفلسطينيون في منطقة الأغوار الشمالية من المضايقات الإسرائيلية، التي تهدف لتهجيرهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.