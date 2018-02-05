‎” أم الألعاب ” تجمع 436 طالبا جامعيا في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

سياف الشهراني(صدى):

‎يخوض ٤٣٦ طالبا جامعيا منافسات سباق اختراق الضاحية وألعاب القوى في التجمع الثالث للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الثامن، والذي تستضيفه جامعة بيشة خلال المدة من ٢١- ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٩ الموافق ‪٧- ١٠‬ فبراير ٢٠١٨م، تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بمشاركة 25 جامعة وكلية أهلية محلية.

‎ومن المتوقع أن تشهد البطولة تنافسا لافتا بين طلاب الجامعات السعودية من أجل تحقيق أرقام قياسية جديدة على المستوى المحلي تتيح لهم المشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية، خصوصا في سباقات “أم الألعاب” التي يتنافس فيها ٢٩١ طالبا من ٢١ جامعة، فيما يشارك ١٤٥ طالبا من ٢٥ جامعة في سباق اختراق الضاحية والذي تمنع لوائح البطولة الجمع بينه وبين منافسات الألعاب الأخرى.

‎وأقر الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ٢٠ مسابقة في ألعاب القوى، وهي سباقات العدو: 100م، 200م، 400 م، 800 م، 1500 م، 5000 م، 110م/ح، 400 م/ح، 100م*4 ‎400*4، 3000م/ م، بالإضافة إلى مسابقات: وثب عالي ، وثب طويل، وثبت ثلاثي ، قفز بالزانة ، دفع الكرة الحديدة، رمي رمح، رمي قرص، إطاحة المطرقة، عشاري.

‎وتشارك في البطولة ٢٥ جامعة حكومية وأهلية، وهي:جامعة أم القرى ٤١ طالبا، جامعة حائل ٣١ طالبا، جامعة جازان ٣٠ طالبا، جامعة جدة ٣٠ طالبا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٢٩ طالبا، جامعة طيبة ٢٨ طالبا، جامعة الملك سعود ٢٦ طالبا، جامعة بيشة ٢٥ طالبا، جامعة الملك خالد ٢٠ طالبا، جامعة الملك فيصل ١٩ طالبا، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ١٨ طالبا، جامعة الباحة ١٨ طالبا، الجامعة الإسلامية ١٦ طالبا، جامعة شقراء ١٤ طالبا، جامعة الطائف ١٣ طالبا، جامعة الملك عبدالعزيز ١٢ طالبا، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١١ طالبا، كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية ١١ طالبا، جامعة الأمير سطام ١٠ طلاب، جامعة الحدود الشمالية ٩ طلاب، جامعة الجوف ٧ طلاب، جامعة تبوك ٦ طلاب، جامعة القصيم ٦ طلاب، كليات المعرفة للعلوم والتقنية ٤ طلاب، جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية طالبين.