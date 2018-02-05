أشهر ” 3 ” زيجات تمت بين إماراتيين و أبناء المملكة

عادل الحربي(صدى):

باتت قصة الزيجة التي لم تتم، وأخرى تمت في حفل أسطوري، إضافة لزيجة لإعلامي وزميلته، تدور في أذهان المواطنين وتشغلهم لفترة طويلة، وذلك على الرغم نجاح زيجات كثيرة جمعت بين مواطنين في المملكة وإماراتيين.

حيث كان قد سمح للمواطنين بالمملكة، بالزواج من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في يونيو من عام 2011م، وجاءت الثلاث زيجات الأشهر كالتالي:

أولاً: الزيجة التي لم تتم: وتعود لسببين: الأول أن “العروس” الإماراتية هي التي طلبت بنفسها الارتباط بالشاب السعودي الذي وجدت فيه المواصفات التي تبحث عنها، والثاني: أن ” العريس ” قد رفض الطلب، بسبب التزامه بعهد قطعه لابنة عمه، وذلك بالرغم من الإغراءات التي قُدِّمت إليه، من توفير السكن والإقامة.

ثانياً: زواج الإعلامي حمود الفايز من الإماراتية رؤى الصبان: حيث تم زواج الفايز والصبان في أغسطس الماضي، بعدما أعلنا – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – أنّهما ” وصلا إلى مرحلة من الاتّفاق كللاها بشرع الله، في حين لم تقف بينهما حواجز الجنسية، فأهل الخليج العربي شعب واحد، ارتبط دمًا وروحًا وتاريخًا ” – على حد تعبيرهم.

ثالثاً: الزواج الأسطوري: وهو زواج الفنانة الإماراتية ” بلقيس فتحي ” من رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، حيث أقيم حفل الزفاف ديسمبر لعام 2016م، بفندق برج خليفة في أبوظبي، وذلك بحضور جمع من نجوم الخليج والمشاهير، وسط أجواء أسطورية، حيث بلغت تكاليف الحفل نحو 4 ملايين دولار.