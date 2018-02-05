الخارجية: عمليات إسناد اليمن مستمرة دون تفرقة أو تمييز

فهمي محمد(صدى):

أكدت وزارة الخارجية، أن عمليات ” إسناد ” اليمن مستمرة دون تفرقة أو تمييز، مشيرة إلى أن المساعات تشمل كافة المدن والمحافظات.

وأوضحت الوزارة، أنه بشأن المساعدات الإنسانية والإغاثية فقد تم توزيعها لأكثر من 10 آلاف نازح في شبوة، وتوزيع مواد غذائية لـ240 أسرة في الجوف، وتزويد مستشفى الشهيد بـ12 طنأ من الأدوية، وكذلك إغاثة ومساعدة 983 أسرة نازحة من صنعاء، كما وصلت المساعدات لجزر الفشت وبكلان.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص المساعادت الاقتصادية واللوجستية، فقم تم بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني، وتفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، ودخول شاحنات الصليب الأحمر عبر منفذ الوديعة، وتفعيل الممرات الآمنة والطرق الرئيسية، وأيضاً استمرار وصول الطائرات عبر الجسر الجوي.