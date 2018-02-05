المجالس البلدية بعسير في زيارة لمركزي الحريضة والقحمة

سعيد العجل(صدى):

في إطار تبادل الخبرات بين المجالس البلدية بمنطقة عسير ،قام رؤساء المجالس البلدية بمنطقة عسير يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٥/١٥ بزيارة مركزي الحريضة والقحمة ، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي بالساحل الأستاذ إبراهيم علي المخلوطي وأعضاء المجلس يتقدمهم سعادة رئيس بلدية الساحل الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان .

بعد ذلك قام الوفد الزائر بأخذ جولة ميدانية على مشروع الواجهة البحرية بالحريضة حيث أبدى الجميع انبهارهم وسعادتهم بالجهود المبذولة بالمشروع مؤكدين أن هذا المشروع سيحدث نقلة هائلة في مجال السياحة البحرية بالمنطقة .

وفي ختام الزيارة قدّم الوفد الزائر شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الساحل على كل ما قدم لهم من حسن الإستقبال وكرم ضيافة مؤكدين أن ما وجدوه من تميز وتطور يعكس الجهد الذي قدم للارتقاء بمركزي الحريضة والقحمة مؤكدين أن هذه المجهودات المبذولة والأعمال المنجزة تسير وفق الخطط العلمية المدروسة التي تتوافق مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية وتلبي طموحات القيادة الرشيدة ، إضافة إلى أنه سوف يوجد واجهة بحرية عسيرية تزيد المنطقة تميزاً فوق تميزها خاصة بعد أن يشعر الزائر والسائح بهذه المجهودات الجبارة .

من جانبه أعرب رئيس المجلس البلدي بالساحل عن سعادته بهذا الجمع الكريم الذي يزور مركزي الحريضة والقحمة ، معبراً عن مدى شكره وامتنانه لهم، وسعادته بما تحقق من تبادل للخبرات تعكس روح التعاون بين المجالس البلدية في كافة بلديات المملكة وأن مثل هذا التبادل للخبرات هو رافد هام جداً في الارتقاء بعمل المجالس البلدية وتعزيز قدراتها في القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن بما يتفق مع رؤية القيادة حفظها الله.