5 تأثيرات يتركها الزواج على شخصية المرأة

أماني الغامدي(صدى):

الزواج مرحلة انتقالية اساسية في حياة المرأة، حيث ان الكثير من النساء يعدن تغيير حياتهن نتيجة الظروف الجديدة التي تجمعها مع شريك حياتها، والمستقبل المشترك بينهما، خصوصاً عند الانجاب.

ما هو تأثير الزواج على شخصية المراة؟

– من ابرز التأثيرات التي يتركها الزواج على شخصية المرأة هو قدرتها على تحمّل المسؤوليات حيث تدرك أن هناك العديد من المهام التي باتت يجب أن تتولاها لذا تبدأ بتحمّل المسؤولية، إنطلاقاً من ابسط الامور الحياتية حتى أكبرها، خصوصاً عندما تنجب طفلاً، حينها تزداد المسؤولية.

– ايضاً من بين التأثيرات التي تظهر لدى المراة بعد زواجها، هي السيطرة على اعصابها والصبر في الكثير من الاوقات، ففي حال كانت تتسرع في اتخاذ القرارات او القيام بردة فعل تجاه بعض الامور، فمع الزواج تصبح أكثر قدرة على السيطرة على اعصابها، وبالتالي التحكم بردات فعلها، كونها تدرك أن بعض المسائل لا تستدعي التعليق عليها، لأن هناك مسائل أكثر اهمية وأكثر تأثيراً.

– بالاضافة الى أن شخصية المراة تتبدل بعد الزواج من حيث تصبح اكثر حساسية ومرهفة المشاعر، إذ انها تحزن بسرعة أو تفرح بسرعة، حتى أن ابسط الامور يمكن أن تبكيها او تفرحها، وهذا مرده الى الحب الكبير الذي تحمله تجاه أسرتها. ولكنها في الوقت عينه تزداد قوة، خصوصاً عندما يستدعي الموقف الدفاع عن أولادها وبيتها وزوجها حتى، لذا فهي تشعر في بعض الاحيان بتناقض المشاعر.

– والجدير بالذكر أن المراة تصبح أكثر دقة وتنبهاً للتفاصيل الصغيرة في الحياة بعد الزواج، فهي تميل الى التدقيق بالعديد من الامور، وخصوصاً الاقتصادية، حيث تبدأ بالتركيز على الادارة المالية للمصروف المنزلي، وكيف يمكنها التوفير وتأمين الحاجات الضرورية وتوفير الحياة الهانئة والرغيدة لأسرتها.

– كما أن المرأة تصبح اكثر اهتماماً برأي الشريك وتتطور لديها القدرة على الحوار بشكل أعمق، حيث ما عادت تتخذ القرارات من تلقاء نفسها، بل عليها مشاركتها مع الزوج والتشاور معه للتوصل الى القرار المناسب الذي يتعلق ببعض المسائل المهمة والمصيرية في الحياة الزوجية.