بالصور.. دوريات إدارة المجاهدين بجازان تحقق إنجازات أمنية ساهمت في حفظ الأمن

سعيد العجل(صدى):

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من إحباط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومصادرة مركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، وذلك من تاريخ ١ / ١ / ١٤٣٩ هـ الى ٣٠ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وأوضح المتحدث الاعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الأربع أشهر الماضية، تمكنت خلالها من القبض على ٦٤٨٦ متسللًا من جنسيات مختلفة وضبط ٤١.٨١١ طلقة حية متنوعة و٣٣ قطعة سلاح متنوعة، و٢١مخزنًا لنفس السلاح،، وكذلك القبض على ١٢٢ مهربًا في قضايا مختلفة.

وأضاف أن دوريات الفرع ضبطت ٢٩٦ مركبة ١٣ دراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب وكميات من الألعاب النارية المهربةوضبط٣١طن من مادة القات.

مشيرًا إلى أنه تمت مداهمة عدد من مواقع ترويج المخدرات، وتم ضبط ٣٦٤٣ لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، وضبط ٣٧٢ كيلو من الحشيش المخدر وضبط ٣٢٣٠ حبه مخدرة نوع كبتاجون و ضبط ٤٥ كيس تنباك و٤٥ كيس شمه .

فيما سجلت ٢٩٥ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٢٤٤٧ شخص من جنسيات مختلفة وضبط ٧٤.٩٧٤ ريال سعودي

وأكد بن قزيز استمرار الحملات الأمنية في مجابهة كل محاولات العبث بأمن الوطن

بتكثيف التواجد الامني في حدود مسؤوليات الفرع ورصد الطرق الوعرة والاوكار التي يقطنها المهربين والمتسللين والتعامل معها عبر الدوريات الراكبة والراجلة.