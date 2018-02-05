بسبب نصف ريال.. مواطن يهاجم موظف بالسكين في ” سكاكا “

علي العنزي(صدى):

ألقت دوريات الأمن بمدينة سكاكا، القبض على مواطن بالعقد الثالث من عمره، على أثر قيامه بالهجوم على أحد موظفي مكتب الاتصالات، وبحوزته سلاح أبيض، وذلك عقب خلاف دار بين الطرفين بسبب نصف ريال.

وقال المقدم يزيد النومس، المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، أن دوريات الأمن قد تلقت بلاغًا من أحد المشرفين بشركة الاتصالات (STC)، يفيد بقيام أحد المواطنين بالدخول إلى فرع الشركة، حاملاً ” سكين ” في يده، وحاول التهجم على موظف جراء سوء تفاهم دار بينهم.

فيما كشفت مصادر أن المواطن كان يتوجب عليه عليه دفع المبلغ كاملًا، وخرج من مكتب الاتصالات، ليعود حاملًا سكينًا بغرض الهجوم على الموظف، حيث تم القبض عليه وإيقافه، مع إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.