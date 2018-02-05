المواطنون يشنون هجوما على المطاعم..ويؤكدون: لا يعلمون شيئا عن النظافة

حمود العنزي(صدى):

أصبح تناول الطعام في المطاعم وخارج المنزل، عادة مسيطرة على المواطنين، في الوقت الحالي، حيث بات الإقبال شديد عليها؛ إلا أنه مازال هناك عدد من المشكلات التي جعلت الطعام المنزلي يحتفظ بمكانته لدى الجميع.

وفي هذا السياق دشن النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، هاشتاق ” إيش رأيك في نظافة المطاعم ” ، الذي شهد عدد من النصائح من المغردين الذين كشفوا مخاطر تلك المطاعم.

وترصد “صدى ” أبرز التغريدات التي تشاركها المتابعين عبر الهاشتاق.

كشف عبد الله الزهراني عن سوء تعامل العاملين في المطاعم مع الأطعمة، قائلًا: ” بأم عيني شاهدته يرفع الدجاج وهو في شبك الشوي برجله وهو لابس جزمه”.

وتابع “عاصم”: ” مافي نظافه كلهم مدودين ” ، وأضاف مرتضى:” قد يكون المطعم فائق الجودة في النظافة لكن المثير للجدل ليس فقط نظافة المطعم وانما سلوك وبيئة طاقم العمل ..النظافة الشخصية”.

وأضاف عبد العزيز: ” تختلف من مطعم لأخر لكن للاسف غالبية المطاعم غير نظيفه بسبب العماله المهملين سواءً من صاحب المطعم او بعض البلديات”.

وغرد تركي بن رابح: ” سيئه جداً و نطالب البلديات بتكثيف الجولات التفتيشيه و مراقبة جودة مواد الطعام مثل اللحوم و غيرها “.

وقالت شارلوت: ” كثرة انتشار الأمراض متزامن جدا مع كثرة الاقبال على الأكل الجاهز،الكثير الآن يشتكون من أمراض لم تكن منتشرة سابقا .. ولو كانت موجودة بنسب أقل “.