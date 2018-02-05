” الربيعة ” يزور جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمعرض الصحة بدبي

سعيد العجل(صدى):

زار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمعرض صحة العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة واطلع على ما تقدمه المجموعة من خلال مسيرتها الطبية الحافلة بالمنجزات العلاجية والتي تضاف لمنجزات المملكة في علوم الطب .

وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور مأمون النجار مدير عام المستشفيات عن فروع مستشفيات المجموعة في جدة والرياض وعسير والمدينة المنورة وحائل وما حققته في المجال الصحي.

وأشار الدكتور ” مأمون النجار ” أن المجموعة تغطي ما نسبته 80 % من سكان المملكة عبر 5 مستشفيات و يجري بناء المستشفى السادس في مدينة الدمام و الذي يتوقع افتتاحه في منتصف عام 2019 وتسعى مجموعة السعودي الألماني إلى تغطية نسبة 100 % من سكان المملكة بكافة مناطقها.

يأتي هذا فيما رحب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الالماني المهندس صبحي بترجي و د.خالد بترجي ود. مكارم صبحي بترجي والمهندس سلطان صبحي بترجي وحمزه صبحي بترجي زيارة معالي وزير الصحة لجناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني واعتبروها بمثابة الدعم المتواصل لجهودها الطبية.

وفي نفس الاتجاه أوضح المهندس صبحي بن عبدالجليل بترجي أن الخدمات الطبية تزداد تطوراً وتقدما يوماً بعد يوم و ذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في القطاع الصحي .

وقال بترجي أن المملكة تبوأت مكانة متقدمة بين دول العالم و أصبحت مقصداً للكثير من المرضى على مستوى الوطن العربي لافتاً أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني المنتشرة في المملكة تقدم خدمات طبية وعلاجية كبيرة .