بالفيديو.. هيثم الشاولي يعود بأول رومانسيات

أماني الغامدي(صدى):

انعقد مؤتمر صحفي بمناسبة طرح الألبوم الجديد للمطرب هيثم الشاولي بعنوان ” أول رومانسيات ” ، ويُعد هذا أول ألبوم بعد قرار العودة للفن، بعد توقف أكثر من ١٢ عاما ابتعد فيها الشاولي عن الغناء.

لكنه كان متواجدا فنيا من خلال شركة الإنتاج الصوتي والمرئي التي أنتجت أعمالا فنية مميزة كثيرة لمعظم كبار نجوم الفنانين، بالإضافة إلى عمله كطبيب، حيث قام بافتتاح أول مركز لتعليم الموسيقى في المملكة في عام ٢٠١١، كخطوة رائدة وسباقة في مجال التعليم الموسيقى.

مع العلم أن هيثم الشاولي من أشهر مطربي التسعينيات، حيث حققت أغنياته صدى كبيرا في مصر والعالم العربي، مثل أغنية أحلى الأشواق وبتغرب ومستحيل وبحبك خايف وعيني على الأيام وهروب.

ويضم ألبوم رومانسيات 14 أغنية ومن المقرر طرحه على موقع يوتيوب قريبا.