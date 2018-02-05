بالفيديو.. المشاركون في سباق الأبطال منبهرون بمعالم الرياض والدرعية التراثية

ماجد محمد(صدى):

زار المشاركون في سباق الأبطال للسيارات المقام بالمملكة كأول بطولة دولية في رياضة المحركات تستضيفها، اليوم الإثنين، عددًا من المعالم السياحية والتراثية في الرياض والدرعية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم وسرورهم بتلك الزيارة، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، حيث عبر قال أحد المشاركين: ” تلك هي المنطقة المائية إنها جديدة كليًا ولم تنتهِ بعد. ”

وأضاف آخر أثناء مشاهدة المنطقة المائية ” كل هذه المباني الظاهرة تبدو كأنها تتأرجح مع بعضها البعض وتبدو مثل المدينة الصغيرة. ”

وواصل معبرًا عن انبهاره بالمنطقة ” تصميمها يجعلنا نستطيع رؤية المباني من كافة الاتجاهات.. المكان مذهل ويستحق المشاهدة. ”

وجدير بالذكر أنه تأتي هذه البطولة العالمية لسباقات السيارات من ثمار مذكرة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في العاصمة البريطانية لندن، مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق.