بعد عام من اعتقاله.. إطلاق سراح وريث ” سامسونج “

سول(صدى):

صدر قراراً قضائياً، صباح اليوم الإثنين، بشأن إطلاق سراح ” لي جاي يونغ ” ، نائب رئيس شركة ” سامسونج ” ووريثها، والبالغ من العمر 49 عامًا، حيث صدر القرار بوقف تنفيذ حكم السجن بحقه، وذلك بعد مرور عام من اعتقاله في تهم فساد.

جاء ذلك بعد رفض المحكمة للتهمة الموجهة له من الادعاء بأنه خبأ بعض الأصول بالخارج، فيما أكدت أن الشركة لم تتقدم بأي طلب صريح أو ضمني لرئيسة البلاد السابقة، من أجل تولي ” لي ” قيادة الشركة.

حيث ذكر الادعاء الكوري الجنوبي، أن السيد ” لي ” كان قد قدم رشوة لرئيسة البلاد ” بارك جيون هاي ” ، وذلك للفوز بدعم حكومتها لبعض الصفقات الخلافية التي أجرتها شركته، بهدف تعزيز انتشارها وهيمنتها على السوق.

يذكر أن محكمة الاستئناف في ” سول ” ، كانت قد حكمت على ” لي ” بالسجن لمدة عامين ونصف ، وهي أقل من مدة العقوبة الأولية والتي بلغت خمس سنوات.