صور نادرة لإعلان أحد المصانع بمصر مستخدما صورة ” الملك سعود “

نايف السالم(صدى):

زار الملك سعود، رحمه الله، مصر حوالي 5 مرات، منذ العهد الملكي وحتى ثورة 1952 م، كما كانت صورته من أهم الماركات التي اتخذتها مصانع ” الشبراويشي ” في إعلان.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك سعود، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة لهذا لإعلان الذي تم نشره في أحد الجرائد، يقول: ” رائحة الملك المحبوب سعود، استوحتها مصانع ” الشبراويشي ” ، للعطور؛ لتشريفه مصر، ويسرها أن تقدمها بكل فخر للبلاد العربية وأبناء الجزيرة ” .