زبدة الشيا مرطب طبيعي للشفاه وللتخلص من تشققات الجلد

متابعات(صدى):

تعاني الفتيات والسيدات مع دخول فصل الشتاء، بجفاف البشرة وتشققات الجلد والشفاه، وذلك بسبب برودة الجو برودة الجو، مما يجعل الشخص يظهر بشكل غير لائق، مما يتسبب في إحراج بعض الفتيات والسيدات.

وغالباً تغفل بعض السيدات عن ترطيب الكعبين وإزالة الجلد الميت منها وتنظيفها بشكل جيد؛ بسبب ارتدائها حذاء مغلق في الشتاء.

لذلك نصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة السيدات بعدة وصفات للحصول علي أفضل النتائج .

حيث تعتبر زبده الشيا من المكونات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في ترطيب البشرة وتوفير العناية لها، ويمكنك وضعها على بشرتك أيضا وليس الكعبين فقط، لأنها توفر عامل الحماية للجلد من التشقق.

ولزيادة فاعليتها يمكنك إضافة بعض النقاط من الجلسرين ومزجهما معا، ثم دهان الكعبين بهذا الخليط مرتين يوميا في حال وجود تشققات كبيرة، وعندما تقل يمكنك استخدامه مرة واحد ليلا.

كما نصح الخبراء بارتداء الجوارب لأنها تحمى الجلد من التعرض للبرد ويقلل من احتكاك القدم بالأرض كما أن ارتداؤه بعد ترطيب الكعبين يزيد من امتصاص الزيوت بالجلد خاصة عند دهانها ليلا.

بالإضافة إلي استخدامها كمرطب للشفاه، وذلك بمزج ملعقة صغيرة منها مع ملعقة من العسل، وخلطهم جيدا ووضعهم في علبة كريم فارغة، ووضعها يوميا، ويمكنك تلوينها عن طريق إضافة ألوان طبيعية والتي يسمح باستخدامها صحيا، لمنح الشفاه اللون الأحمر أو الوردي.