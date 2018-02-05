بالفيديو.. المعارضة الإيرانية تتلف أجهزة الصراف الآلي للبنوك
أقدمت مجموعة من قبل ” ري ستارت ” الإيرانية المعروفة بمعارضتها الشديدة للنظام، على إتلاف أجهزة الصراف الآلي للبنوك في مدينة سرجان بمحافظة كرمان.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو لها على موقع ” تويتر ” ، أظهرت فيه طلاء ماكينات الصراف الآلي بمادة ما أدى إلى إتلافها.
#إيران : اتلاف أجهزة الصرف الآلي للبنوك من قبل مجموعة ”ري إستارت” المعارضة في مدينة #سرجان بمحافظة #كرمان #مظاهرات_إیران #تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/489dXRu28p
— قناة وصال (@Wesal_TV) 5 February 2018
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