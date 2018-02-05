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بالفيديو.. المعارضة الإيرانية تتلف أجهزة الصراف الآلي للبنوك

بالفيديو.. المعارضة الإيرانية تتلف أجهزة الصراف الآلي للبنوك
طهران(صدى):

أقدمت مجموعة من قبل ” ري ستارت ” الإيرانية المعروفة بمعارضتها الشديدة للنظام، على إتلاف أجهزة الصراف الآلي للبنوك في مدينة سرجان بمحافظة كرمان.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو لها على موقع ” تويتر ” ، أظهرت فيه طلاء ماكينات الصراف الآلي بمادة ما أدى إلى إتلافها.


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