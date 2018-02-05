أومتيتي يتعرض للإهانة العنصرية من لاعبي إسبانيول

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة برشلونة أمس أمام إسبانيول في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، عدد من المشادات العنيفة والإهانات العنصرية الصادرة من لاعبي إسبانيول.

وكشفت مصادر عن تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب البرسا، لإهانة عنصرية بسبب بشرته، من اللاعب سيرجي جارسيا مهاجم إسبانيول، حيث وصفه بـ”الزنجي” في إحدى الكرات المشتركة وهو ما أغضب لاعب برشلونة.

وتسببت إهانة لاعب إسبانيول، في هجوم أوماتيتي، عليه بعد انتهاء المباراة، إلا أن الأول قدم الاعتذار على إهانته.

وفي السياق ذاته وقع شجار حاد بين ميسي ولاعب إسبانيول، حيث تشاجرا بالأيدي إلا أن اللاعبين استطاعوا تهدئة الوضع.