سما المصري تكشف خضوع تامر حسني لعملية تجميل بالوجه

أماني الغامدي(صدى):

سخرت الفنانة سما المصري من خضوع الفنان تامر حسني لعملية تجميل بالوجه .

حيث نشرت سما صورة للمطرب تامر حسني من كواليس الحلقة الأخيرة لبرنامج اكتشاف مواهب الأطفال ذا فويس كيدز ، وعلقت عليها ” والله ما بهرج ولا باتريق دا مطرب جامد بجد بس نفسي والله حد يعرفني عمل غمازة في دقنه إزاي..؟؟ نحت الوش دا عادي…نفخ وحقن وشد عادي…..لكن غمااازة إزاي ياجدع؟؟ حفرت في دقنك ولا إيه طيب؟؟ ” .

وتابعت ، ” نفسي أعمل واحدة زيه مش عيب على فكره….التجميل أو إصلاح حاجة مش عيب بس أموت وأعرف عملها إزاي ابن الفنانيين دا؟؟ دي غمزته شبه غمازة سهير رمزي بالظبط ” .