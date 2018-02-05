بالفيديو.. سعادة ” زرافة ” بحريتها يفقدها توازنها

كيب تاون(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزرافة، حيث يرصد لحظة فرحها بالحرية والعودة لمكانها الطبيعي، إلا أنها تفقد توازنها وهي تهبط من مقطورة الشاحنة، لتسقط على الأرض مباشرة.

ويبدو أنها كانت تعاني من طول الوقت، الذي قضته مسجونة في الشاحنة، وعندما توقفت وفُتح الباب، اندفعت متحمسة دون أن تدرك موضع قدّمها فسقطت.

يُذكر أن هذا الفيديو، تم التقاطه بـ ” جنوب إفريقيا ” ، بالقرب من حدود ” بتسوانا ” ، حيث كان يتم منقل زرافتين لموطنهما.