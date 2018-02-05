إنقاص الوزن والنوم السريع.. 10 فوائد لشرب المياه الدافئ يوميا

نورة الشهري(صدى):

يعد تناول الماء الدافئ يومياً، علاجاً صحياً شاملاً للعديد من الأمراض، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي، وكذلك يحسن الدورة الدموية.

وترصد ” صدى ” عشرة فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً:

1-تهدئة الجيوب الأنفية.

2-تحسين أداء الجهاز الهضمي ويزيد قدرته على التخلص من الفضلات.

3-علاج الإمساك.

4-إنقاص الوزن.

5-تنقية الجسم من السموم.

6-مسكن طبيعي للألم.

7- يساعد على النوم بشكل أسرع.

8-تهدئة الجهاز العصبي خاصة لمن يعاني من التهاب المفاصل.

9-ترطيب الجسم.

10-تخفيف الإجهاد بالجسم.