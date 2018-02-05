إنقاص الوزن والنوم السريع.. 10 فوائد لشرب المياه الدافئ يوميا
يعد تناول الماء الدافئ يومياً، علاجاً صحياً شاملاً للعديد من الأمراض، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي، وكذلك يحسن الدورة الدموية.
وترصد ” صدى ” عشرة فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً:
1-تهدئة الجيوب الأنفية.
2-تحسين أداء الجهاز الهضمي ويزيد قدرته على التخلص من الفضلات.
3-علاج الإمساك.
4-إنقاص الوزن.
5-تنقية الجسم من السموم.
6-مسكن طبيعي للألم.
7- يساعد على النوم بشكل أسرع.
8-تهدئة الجهاز العصبي خاصة لمن يعاني من التهاب المفاصل.
9-ترطيب الجسم.
10-تخفيف الإجهاد بالجسم.
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