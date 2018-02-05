أعداد المستفيدين من خدمات شؤون الحج والعمرة يتجاوز الـ17 ألف خلال شهر

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة شؤون الحج والعمرة في رئاسة شؤون الحرمين، عن إجمالي أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة في صالة الحجاج بمطار جدة الدولي وميناء جدة الإسلامي، والذي تجاوز الـ17 ألف مستفيد، منذ بدء موسم العمرة الحالي.

وشملت الإحصائية الشهرية التي أصدرتها الإدارة، استقبال المعتمرين والزوار والخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة للمعتمرين، وبيان توضيحي بالكميات المستهلكة من مياه زمزم والنفايات المرفوعة في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.