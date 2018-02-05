بالفيديو.. نساء يجردن شابا من ملابسه ويجبرونه على ارتداء قميص نوم

القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد موقف مثير للدهشة؛ لنساء من مصر، تقومن بإجبار شابًا على ارتداء ملابس النساء.

وأظهر الفيديو المتداول قيام عدد من النساء بتلقين شابًا ضربًا مبرحًا، وسط صيحات الشاب المطالبة بالعفو عنه.

وأجبر النساء وعدد من الرجال الشاب الذي امتلىء وجه بالدماء على ارتداء ملابس النساء، حيث جرده رجلًا من ملابسه، وألبسه قميص نوم لونه أحمر.

ولم تتوقف النساء عند هذا الحد، إلا أنهم أصروا على وضع طرحه فوق رأس الشاب، بالإضافة لأحمر الشفاه.

وأشار عدد من النشطاء إلى أن السبب وراء تصرفات النساء، أن الشاب قام بالتحرش بإحدى بناتهم.