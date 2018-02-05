مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

عادل الحربي (صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7587.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 228 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ, وإتحاد إتصالات, ودار الأركان, والوطنية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميد غلف للتأمين, والمواساة, والأبحاث والتسويق, والطباعة والتغليف, والمملكة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.35% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 23.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3086.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم تقاسمتها 409 صفقات.