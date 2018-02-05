سحب 20 ألف كرتونة حليب أطفال من إنتاج ” لاكتاليس “

نايف السالم(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بسحب كميات كبيرة من حليب الأطفال ” بريمم كير ” و ” سيليا ” من الأسواق المحلية، و الذي تم إنتاجه بواسطة شركة ” لاكتاليس ” الفرنسية .

حيث أعلن المركز الإعلامي للهيئة، عن سحبها نحو 20 ألف كرتونة من حليب الأطفال ذاته، بعد الوقوف على مستودعات مستوردي منتج حليب ” بريمم كير وسيليا “، وذلك نظراً لتأكد الهيئة من استرجاع الكميات من الأسواق المحلية والصيدليات، بسبب احتمالية تلوث منتجات أغذية الأطفال الخاصة بالشركة، ببكتيريا ” السالمونيلا أقونا ” .

وأوضحت الهيئة أن الكميات التي تم سحبها من منتج حليب ” سيليا ” بلغت حتى الآن 7343 كرتونة، فيما بلغت الكميات المسحوبة من حليب ” بريميم كير ” 12516 كرتونة.

وكان قد تلقى مركز الإنذار السريع وإدارة الأزمات، في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بشأن سحب حليب الأطفال من إنتاج شركة ” لاكتاليس ” الفرنسية، إشعاراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، يعلن عن توسيع الشركة لنطاق السحب، ليشمل جميع المنتجات التي يتم تصنيعها بمصنع ” كراون ” من حليب الأطفال في فرنسا.