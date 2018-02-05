” الطيران المدني ” : دراسة آلية مفصلة لخصخصة جميع مطارات المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، أنه جارِ العمل حاليًا على دراسة آلية لخصخصة لبقية المطارات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد اختلاف بين المطارات من حيث الحجم والحركة الجوية والأصول والموارد البشرية والإدارية، لذلك يتم دراسة كل مطار منفردًا.

وأضافت أن آلية الخصخصة المتبقية ستكون مبنية على نتائج الدراسة الحالية لمستقبل المطارات، حيث سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسة بكل جوانبها التنظيمية والمالية والقانونية.

كما أشارت إلى أنها خصصت مطار حائل وأبها كمطارات محورية لخدمة المطارات الشمالية والجنوبية، لافته إلى أن الإحصائيات الأولية أثبتت أن هناك نموًّا في أعداد المسافرين والرحلات داخليًا بعد التشغيل المحوري لمطار حائل.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد بدأت خطة خصخصة المطارات فعليًا من خلال تحويل المطارات إلى شركات تمهيدًا لخصخصتها، حيث بدأت في ذلك بتحويل مطار الملك خالد الدولي إلى ” شركة مطارات الرياض ” في يوليو 2016، وشركة الملاحة الجوية في الشهر ذاته، كما تم أيضًا إنشاء شركة مطارات الدمام في يوليو 2017.