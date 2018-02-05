بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تطلق حملة تفتيشية للتحقق من الالتزام بخفض الدهون المتحولة

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة الغذاء والدواء، حملة تفتيشية للتحقق من التزام المصنّعين والمستوردين بخفض الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية، وذلك اليوم الإثنين، في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحملة تركّز على التحقق من منتجات غذائية محلية ومستوردة، مثل السمن النباتي، والمارجرين، ومنتجات حلويات الدونات والكيك والبسكويت، والفطائر، والمعجنات المبردة، والمجمدة والجبن المطبوخ، ومنتجات الشوكولاته، والآيسكريم وغيرها من المنتجات.

وأكدت أنها تم إطلاقها في مناطق عديدة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها، وجهودها لضمان صحة وسلامة المستهلك، وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية الهادفة لتقليل استهلاك الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية.

ويذكر أن الهيئة مؤخراً حملة توعوية عن الدهون المتحولة تضمنت تعريفاً لها وأنواعها وأضرارها والطرق المثلى لتفاديها، وكيفية تخفيضها بنسب محددة، والتحقق من الدهون المتحولة بالمنتجات الغذائية، وعن بدائلها.

