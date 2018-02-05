بعد النصرعلى داعش.. القوات الأمريكية تخفض أعدادها في العراق

بغداد(صدى):

بدأت القوات الأمريكية خفض أعدادها في العراق بعد إعلان السلطات العراقية النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المتحدت باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم الاثنين، أن المعركة ضد داعش انتهت، وبالتالي سينخفض عدد القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وأوضح ” الحديثي ” أن الانسحاب ما زال في البداية، ولا يمكن اعتباره في هذه المرحلة بداية انسحاب نهائي بطبيعة الحال.

وكانت القوات الأمريكية وجهت اولى ضرباتها إلى تنظيم داعش في العراق بداية أغسطس 2014، مواصلة ضرباتها وتواجدها الداعم للقوات العراقية.