عملاء ” آبل ” : ” آيفون x ” لا يرد على المكالمات الواردة

نورة الشهري(صدى):

كشف مستخدمو جهاز ” آيفون إكس ” ، والذي يبدأ سعره من ألف دولار ، عن وجود خللًا يعيق الهاتف عن قيامه الرد على المكالمات الواردة ، وهي إحدى الوظائف الأساسية لأي جوال، الأمر الذي سبب إحراجًا كبيراً لشركة ” آبل ” العالمية.

حيث صدرت عدة شكاوى من المئات من مستخدمي هذا الجوال على المواقع الإلكترونية الخاصة بشركة ” آبل ” ، وذلك بشأن عدم قدرة الجهاز على تنفيذ الوظائف البسيطة التي تقوم بها أرخص الأنواع من الجوالات.

فيما أكد مستخدميه أن الجوال حين يبدأ بالرنين، لا تعمل شاشته مباشرة، بل تظل مظلمة لمدة تصل لعشر ثوانِ، الأمر الذي يعوق الضغط على زر الرد لتلقي المكالمة الواردة.

يذكر أن شركة ” آبل ” ، تعد جهازها الجديد ” آيفون إكس ” ، إحدى العلامات الفارقة في تاريخ سلسلة ” آيفون ” التي طرحتها من قبل.