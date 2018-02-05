نزيف المخ مرض قاتل.. تعرف على أسبابه وأعراضه

متابعات(صدى):

يعتبر نزيف المخ من السكتات الدماغية التي تحدث نتيجة انفجار داخلي يتسبب في نزيف بالأنسجة المحيطة، وذلك نتيجة لنقص الدم والأكسجين في هذه المنطقة من المخ علاوة على تراكم الضغط الناتج عن النزيف.

وقال الطبيب المصري أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بطب القصر العيني إن أسبابه متعددة وتكون ناتجة إما عن صدمة في الرأس، أو مشاكل في الدم، أو بسبب تصلب الشرايين؛ فالطبيعي أن تكون مرنة لتسمح بمرور الدم من خلالها، لكن عندما تتصلب يسبب الضغط الزائد عليها انفجارًا ويحدث النزيف.

وأضاف ” كامل ” أن لنزيف المخ أعراض عدة تتمثل في: صداع شديد يُوصف بأنه أشد صداع يتعرض له الإنسان طوال حياته، وقيء مستمر، و تدهور في درجة الوعي وتشنجات، ومشاكل في حركة النصف الأيسر من الجسم، إذا كان النزيف في الشق الأيمن من المخ.

وواصل ” كامل ” أن من الأعراض أيضًا مشاكل في حركة النصف الأيمن من الجسم، مع التأثير على النطق، إذا كان النزيف في الشق الأيسر، بالإضافة إلى مشاكل في الاتزان إذا كان النزيف في المخيخ.