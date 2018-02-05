” السوق المالية ” توافق على تعديل قائمة الأعمال لمجموعة رؤيا المالية

حمود العنزي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارسات مجموعة رؤيا المالية، بإضافة نشاطي إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التعديل أصبحت أعمال المجموعة تتمثل في إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وكانت مجموعة رؤيا المالية تقدمت إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإضافة نشاطي إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء.