آل الشيخ يرد على انتقاد تركيا لإدارة الحج: لن تسيطروا على مقدساتنا

نايف السالم(صدى):

هاجم الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، مشددًا على أنه لن ينجح في أن يكون خليفة للمسلمين.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أقول للرئيس التركي أردوغان، أحلامك غير المشروعة في أن تكون خليفة للمسلمين و محاولة السيطرة على مقدساتنا حلم لن يتحقق. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله أدرى بمكة و شعابها وخطبك الجوفاء إضحك بها على تنظيم الحمدين ” .

وجاءت تغريدة ” أل الشيخ ” ، تعليقًا على الإعلام تصريح رئيس الشؤون الدينية التركية، حيث زعم أن إدارة الحج تعاني من مشكلة، معتقدًا أنه أصبح ضروري عقد اجتماع دولي لمناقشة تأمين الحج.