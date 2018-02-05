آل الشيخ يرد على انتقاد تركيا لإدارة الحج: لن تسيطروا على مقدساتنا
هاجم الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، مشددًا على أنه لن ينجح في أن يكون خليفة للمسلمين.
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أقول للرئيس التركي أردوغان، أحلامك غير المشروعة في أن تكون خليفة للمسلمين و محاولة السيطرة على مقدساتنا حلم لن يتحقق. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله أدرى بمكة و شعابها وخطبك الجوفاء إضحك بها على تنظيم الحمدين ” .
وجاءت تغريدة ” أل الشيخ ” ، تعليقًا على الإعلام تصريح رئيس الشؤون الدينية التركية، حيث زعم أن إدارة الحج تعاني من مشكلة، معتقدًا أنه أصبح ضروري عقد اجتماع دولي لمناقشة تأمين الحج.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 4 دقائق
الحرمين لن يديره الى حكومتنا الرشيدة ونحن نعلم من يديركم كبيركم الذي علمكم السحر خميني الكفر المثل يقول حتى تشوف حلمة وذنك يا اخواني متلبس بعباة الخميني ٠