الزكاة والدخل تفتح باب التسجيل للجهات الراغبة بالعمل كممثل ضريبي للمنشآت غير المقيمة

عادل الحربي (صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكاتب المحاسبة القانونية الأعضاء في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ومكاتب المحاماة المعتمدة والمنشآت الأخرى المؤهلة للعمل كممثل ضريبي لمنشأة غير مقيمة في المملكة، بالتسجيل على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة التي تتضمن معلومات خاصة عن المكتب أو المنشأة وعن الشركة غير المقيمة.

وطالبت الهيئة المنشآت غير المقيمة والتي تقوم بممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعيين ممثل ضريبي لها ليتولى مسؤولية الإقرار عن الضريبة المستحقة على الشركة غير المقيمة وكذلك الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط الشخص غير المقيم وفق متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة على أهمية تعيين الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم، لممثل ضريبي يحل مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، يتوجب على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.

وعلى سبيل المثال: تقوم شركة غير مقيمة بتوريد تطبيقات وخدمات سحابية عبر موقعها الالكتروني إلى المستهلكين النهائيين في المملكة مقابل مبالغ مالية يتم سدادها عن طريق البطاقات الائتمانية للعملاء، يتوجب على هذه الشركة غير المقيمة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وينبغي عليها التسجيل في نظام الضريبة في خلال 30 يومأ من تاريخ أول توريد خاضع للضريبة في المملكة، كما يتوجب عليها تعيين مثل ضريبي لها ليقوم بكافة الالتزامات الضريبية المستحقة عليها، حيث يجب على الشركة إصدار فواتير ضريبية للعملاء بالمملكة موضح بها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستقوم لاحقاً بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات المختصة، بنشر قائمة بأسماء الأشخاص المقيمين المعتمدين والذين يرغبون في العمل كممثلين أو وكلاء للضرائب، للأشخاص والمنشآت غير المقيمين في المملكة والخاضعين لضريبة القيمة المضافة بعد موافقتها عليهم.