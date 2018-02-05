رصد 446 محلا مخالفا ضمن الرقابة النسائية بجدة خلال 2017

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات النسائية، اليوم الاثنين، عن إجمالي حملاتها التفتيشية والرقابية خلال العام الماضي 2017.

وأوضحت الإدارة أنه تم تنفيذ 4075 جولة تفتيشية على المحلات النسائية خلال 2017، راصده خلالها 446 محلًا مخالفًا، بينهم 112 محلًا مخالفًا متخصص في بيع المستلزمات النسائية من إجمالي 2330 محلًا.

وأضافت أنه ضمن المخالفات 265 محل تزيين نسائي مخالفًا من إجمالي 803 محلًا، فيما بلغ عدد المشاغل النسائية المخالفة 69 محلًا من مجموع 924 محلًا شملتها الجولات الرقابية.

كما أشارت إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم تجديد رخصة المحل وعدم وجود لوحة للعائلات واستخدام أسماء أجنبية، ورصد عاملات ليس لديهن كروت صحية أو منتهية، وعدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة، وعدم ارتداء الزي والكروت الصحية للعاملات.