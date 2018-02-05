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بالفيديو.. شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب بالضرب ورش المياه

بالفيديو.. شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب بالضرب ورش المياه
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو غريب لشيخ يخدع المواطنين، بأنه يستطيع غسل ذنوبهم وخاصة السيدات.

وظهر الشيخ بالفيديو وهو يقف وفي الغرفة عدد كبير من السيدات أغلبهن منقبات ، ويقوم برشهن بخرطوم مياه ثم اعتدى على احدى السيدات بالضرب وامسك بها واخرجها من الغرفة .

وأثار الفيديو موجة غضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بمعرفة مكان الشيخ الذي وصفوه بالدجاللا وعقابه لخداعه للمواطنين .

بالضرب ورش المياه! شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب!

بالضرب ورش المياه! شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب! نترك لكم التعليق 🤔🤔 لكي يصل لك اشعار بمجرد بدء البث المباشر 1 – الضغط على متابع "following" من داخل الصفحة 2- الضغط على تعديل الاشعارات "Edit notification" وأختار كل منشورات فيديو البث المباشر "All live posts" في أسفل النافذة

Posted by ‎جريدة الفجر – ElfagrNews‎ on Sunday, February 4, 2018


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 29 دقيقة

هذا غسيل بستم 🤣🤣🤣🤣

والمقطع قددددديم

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 28 دقيقة

جهل عظيم
أين علماء البلد

[ عدد التعليقات: 3634 ] نشر منذ 24 دقيقة

والله أنت اللي يبغالك ضرب وجلد الى أن ينغسل مخك صح **

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة

استغفر الله واتوب الية

شكلة عندة خزان ماء مقري عايه

هههههههههههههه

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