بالفيديو.. شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب بالضرب ورش المياه

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو غريب لشيخ يخدع المواطنين، بأنه يستطيع غسل ذنوبهم وخاصة السيدات.

وظهر الشيخ بالفيديو وهو يقف وفي الغرفة عدد كبير من السيدات أغلبهن منقبات ، ويقوم برشهن بخرطوم مياه ثم اعتدى على احدى السيدات بالضرب وامسك بها واخرجها من الغرفة .

وأثار الفيديو موجة غضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بمعرفة مكان الشيخ الذي وصفوه بالدجاللا وعقابه لخداعه للمواطنين .