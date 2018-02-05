بالفيديو.. شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب بالضرب ورش المياه
تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو غريب لشيخ يخدع المواطنين، بأنه يستطيع غسل ذنوبهم وخاصة السيدات.
وظهر الشيخ بالفيديو وهو يقف وفي الغرفة عدد كبير من السيدات أغلبهن منقبات ، ويقوم برشهن بخرطوم مياه ثم اعتدى على احدى السيدات بالضرب وامسك بها واخرجها من الغرفة .
وأثار الفيديو موجة غضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بمعرفة مكان الشيخ الذي وصفوه بالدجاللا وعقابه لخداعه للمواطنين .
بالضرب ورش المياه! شيخ يدعي غسل النساء من الذنوب!
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Posted by جريدة الفجر – ElfagrNews on Sunday, February 4, 2018
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله يارب إحمينا من الجهل والجهلاء.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذا غسيل بستم 🤣🤣🤣🤣
والمقطع قددددديم
تميم[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 28 دقيقة
جهل عظيم
أين علماء البلد
رااايق[ عدد التعليقات: 3634 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله أنت اللي يبغالك ضرب وجلد الى أن ينغسل مخك صح **
SA[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
استغفر الله واتوب الية
شكلة عندة خزان ماء مقري عايه
هههههههههههههه