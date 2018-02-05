تدشين شعار التدريب التقني والمهني

علي القحطاني (صدى):

دشّن حفل إطلاق هوية التدريب التقني والمهني تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس الادارة العامة وذلك يوم الاثنين ١٩-٥-١٤٣٩ هـ وذلك جاء تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠ للمملكة العربيه السعوديه.

حيث صرّح معالي محافظ المؤسسه د.احمد الفهيد عن مبادرات متنوعة ستطرحها المؤسسه العامة للتدريب التقني والمهني.

فالمؤسسة تسعى لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة المعاهد المعتمده حيث وصل الى اكثر من ٤٠ بالمئة، ورفع معدل الوحدات الدراسية، حيث وصل عدد المتدربين الى ١٦٠.٠٠٠ متدرّب ومتدربة.

ومن ضمن المبادرات التي اطلقتها مؤسسة التدريب التقني المهني مبادرة المساعد التقني ، ومبادرة المدرب المعتمد لاعتماد مدربين مرخصين للمؤسسة ، ومبادرة تدشين البوابه الالكترونية متناسبًا مع الهويّة الجديدة، واطلاق برنامج اتقن ثلاثة ، ومشروع المستكشف الخفي.

و اوضح د. الفهيد ان الشعار يحمل على مدلولات متنوعة تحمل عدة مبادرات لتمثّل شعار المؤسسة.