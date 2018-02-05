تدشين تطبيق ” صحة ” الإلكتروني في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

دشنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تطبيق ” صحة ” الإلكتروني في منطقة المدينة المنورة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية.

وقالت صحة المدينة، في بيان لها اليوم، أن الوزارة تسعى من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وعن فكرة التطبيق، فإنها تتلخص في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من الساعة ٩ صباحًا إلى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ومن الواحدة ظهرًا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه يمكن الدخول على التطبيق، والتواصل مباشرة مع المختص، وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض، والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، ومن ثمَّ يقوم بالرد على استفسارات المتصل، وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.