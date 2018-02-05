أبرزها الانفجارات والحرائق.. 8 حالات طوارىء تستلزم إخلاء المبنى المدرسي

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الأمن للسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، عن 8 حالات طواريء تسلتزم إخلاء المبنى المدرسي كليًا وجزئيًا.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الإحساء محمد العامر،أن الحالات تتمثل في وقوع انفجار، اندلاع حريق، تهديد بوجود قنبلة، تسرب مواد كيميائية،تلوث هواء داخل المنشأة، عيوب هندسية في المبنى، أنشطة عدائية، وانتشا فيروسات وبائية أو عدوى.

وشدد ” العامر ” على عدد من التعليمات لحراس المدارس في حال سماع صافرة الإنذار، او تلقي تعليمات بإخلاء المبنى، أهمها عدم الإصابة بالذعر أو تجاهل الإنذار مع ضرورة تنفيذ تعليمات مشرفي الإنقاذ أو المعلمين بدقة.

كما يجب مغادرة المبنى فورًا بنظام عبر أقرب مسرب مخصص للإخلاء، وإغلاق الأبواب وجميع الأجهزة الكهربائية إن كان الوضع يسمح بذلك، كما تشتمل التعليمات على عدم استخدام المصعد، أو العودة إلى المكتب أو الصف مهما كانت الأسباب، مع التوجه لنقطة التجمع، وإن كانت غير آمنة أو مغلقة يتم التوجه إلى نقطة تجمع بديلة، وإبلاغ مشرف الإنقاذ أو المعلم.