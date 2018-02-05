” عمان ” تنفي نقل أشجار من جزيرة ” سقطري ” للإمارات

مسقط(صدى):

نفت سلطنة عمان، خبر نقل أشجار من جزيرة ” سقطري ” لدولة الإمارات، وذلك بعد أن روج لهذا الخبر المفبرك ناشطون قطريون وإعلاميون تابعين لـ ” الدوحة ” .

وأوضح مرفأ صلالة، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما تم تداوله عن خبر نقل أشجار من ” سقطري ” للإمارات، وأن تلك الأشجار التي صورت في ” المرفأ ” استوردت من عدة دول؛ لتتجه إلى دول أخرى لم يسمها، قائلًا: ” لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لأشجار تشحن من ” سقطرى ” إلى دولة الإمارات، وننوه إلى أن الأشجار مستوردة، من عدة دول ومتجهة إلى دولة أخرى ” .

ويُذكر أنه في 5 يونيو 2017، قررت المملكة وكلًا من ” مصر – البحرين – الإمارات ” ، مقاطعة قطر؛ لدعمها جماعات إرهابية؛ بالإضافة لسعيها لنشر البلبة داخل دول أخرى.