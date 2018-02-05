هولندا تسحب سفيرها من تركيا وتوقف أي محادثات معها

أمستردام(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الاثنين، إنها سحبت السفير الهولندى من تركيا رسميا والذى حظرت أنقرة دخوله إلى البلاد منذ عام تقريبا بسبب خلاف بدأ في مارس 2017.

وأوضحت أنها لن تقبل أيضا تعيين سفير تركى جديد لديها، مشيرة إلى أنها أوقفت المحادثات مع تركيا بشأن حل المسألة.

وبدأ الخلاف بين الحكومتين بسبب قرار هولندا وقف تأشيرات الدخول لمسؤولين أتراك كانوا يسعون لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية في استفتاء تركى فى مارس، وكانت هولندا تجرى فى الوقت نفسه انتخابات وطنية.